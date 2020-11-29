Нейпьидо, , 00:27 — REGNUM В Мьянме продлили действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 15 декабря, сообщает комитет по предотвращению, контролю и лечению заболеваний страны.

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Сообщается, что на этот срок все ограничения, введенные властями Мьянмы, остаются в силе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что за 28 ноября в стране выявили 1344 инфицированных SARS-CoV-2.

Всего в Мьянме с начала пандемии подтвердили 87 977 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в стране скончались 22 пациента с COVID-19. Выздороветь в Мьянме смогли уже 67 588 пациентов, еще 1887 с болезнью не справились и скончались.