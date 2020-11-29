Москва, , 00:18 — REGNUM Заявление председателя Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что ситуация с безработицей в России может обостриться из-за второй волны пандемии коронавируса, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»У безработицы не может быть умеренного уровня. Каждый должен быть обеспечен работой, то есть доходом. Чтобы человек был человеком и мог удовлетворять хотя бы минимальные потребности: в жилье и пище», — написал пользователь под псевдонимом «Студент И. К.».

Многие комментаторы не поверили Кудрину в том, что причиной роста безработицы может стать вторая волна коронавируса.

«Экономика — вот главное, что заставляет закрываться бизнес! … Не в вирусе дело! Мы, предприниматели, лишь удовлетворяем потребности населения на определенные услуги и товары», — считает пользователь Margo C.

Некоторые пользователи оказались уверены, что на самом деле безработица вырастет из-за «печального состояния российской экономики».

Другие пользователи сошлось во мнении, что российский бизнес страдает из-за того, что руководство страны не оказывает ему должную помощь.

«Снизьте налоги, сделайте достойный заработок. Будет заработок, возрастет покупательская способность. А если люди будут больше покупать, будет спрос, значит, заработают производства, появятся рабочие места…», — написал пользователь Эдуард.

Напомним, 28 ноября председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что ситуация с безработицей в России может обостриться из-за второй волны пандемии коронавируса.