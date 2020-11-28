Скопье, , 23:54 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 28 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3 217 человек в стране было выявлено 1 022 носителя коронавируса. Еще 680 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране были выявлены 60 723 случая заражения. 1 699 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 41 — за последние сутки. Это новый антирекорд по смертности для страны. 37 505 пациентов выздоровели. Лечение проходит 21 519 человек.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

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16 ноября в стране скончались 40 пациентов в COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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