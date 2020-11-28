Париж, , 21:49 — REGNUM Во Франции в ходе акций против закона «О глобальной безопасности» пострадали десятки стражей порядка. Об этом 28 ноября сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен на странице в соцсети Twitter.

«В ходе демонстраций (во Франции — прим. ИА REGNUM) пострадали 37 полицейских и жандармов», — написал Дарманен.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября во Франции прошли акции протеста, участие в которых приняли несколько тысяч человек. Активисты выступают против принятия в стране закона «О глобальной безопасности».

Читайте также: В Париже протестующие устроили беспорядки