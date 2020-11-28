Париж, , 21:23 — REGNUM В столице Франции в акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» приняли участие десятки тысяч человек. Об этом 28 ноября сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на МВД страны.

«В манифестации … приняли участие 46 тыс. человек», — отмечают журналисты телеканала.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Париже участники акции протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» начали уничтожать городское имущество и поджигать мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, за принятие законопроекта о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении, проголосовала в первом чтении нижняя палата парламента Франции 20 ноября.

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