Лондон, , 20:45 — REGNUM В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 479 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране от данного заболевания на данный момент составляет 58 030. Об этом свидетельствуют обнародованные 28 ноября данные британского правительства.

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Также сообщается, что за минувшие 24 часа на территории страны было выявлено 15 871 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Британии составляет 1 605 172.

Напомним, сутками ранее на территории Великобритании было выявлено более 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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