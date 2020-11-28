Женева, Швейцария, , 20:30 — REGNUM В мире за последние сутки выявили более 747 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 296 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По последним данным, всего в мире выявлен уже 61 299 371 инфицированный коронавирусом, подтверждено 1 439 784 случая летального исхода.

Напомним, 27 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщала о более 441 тыс. выявленных инфицированных SARS-CoV-2 и 9310 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что третья волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2, скорее всего, накроет Европейскую часть континента в начале 2021 года.

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