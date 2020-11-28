Москва, , 18:27 — REGNUM В Нагорный Карабах из Армении за минувшие сутки смогли вернуться свыше 2,1 тыс. беженцев. Об этом 28 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении (за сутки) вернулись 2 115 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с момента прекращения боевых действий в Нагорный Карабах вернулись более 21 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в Нагорном Карабахе в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине погибли четыре человека. Инцидент произошел в Физулинском районе.

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