Салехард, 28 ноября 2020, 17:27 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 199 заражений.
Основные очаги заражения на 28 ноября: Новый Уренгой — 29; Ноябрьск — 26; Надымский район — 20; Губкинский — 19.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 28 ноября 25 951 случай заражения коронавирусом. Выздоровел 17 441 человек, 254 пациента с COVID-19 скончались.