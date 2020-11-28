Киев, , 17:02 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины.

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«За прошедшие сутки зарегистрировано 213 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, — говорится в сообщении. — Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек».

В пресс-службе отметили, что на изоляции под присмотром врачей находятся 736 человек.

Напомним, днем ранее в ВСУ выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в стране выявили 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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