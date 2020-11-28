Москва, , 16:31 — REGNUM Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова дала некоторые рекомендации тем пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома. Об этом она рассказала сегодня, 28 ноября, в интервью агентству городских новостей «Москва».

Михаил Нестеров. Больная девушка. 1928

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По словам Марии Мясниковой, в первую очередь, необходимо точно соблюдать и выполнять рекомендации врача. Также нужно оставаться дома и не выходить на улицу.

При COVID-19 следует пить побольше жидкости, а также употреблять фрукты, богатые витамином С.

Поскольку придется много лежать, лучше сразу привыкать лежать на животе. Потому что в таком положении увеличивается дыхательный объем легких и повышается показатель насыщения крови кислородом.

«Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал», — советует Мясникова.

Что касается полных людей, то им лучше лежать на боку.

Серьезным физическим нагрузкам организм подвергать в период COVID-19 не следует. При этом можно заниматься дыхательной гимнастикой.