Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Более 200 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в США за прошедшие сутки. Об этом сообщает 28 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

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По данным университета, за последние сутки в стране медики зафиксировали 205 557 новых случаев заражения коронавирусом. За тот же период в США скончались 1404 человека с диагнозом COVID-19.

Всего в США с начала пандемии было выявлено 13 092 661 случай заражения коронавирусом, из них более 264 тыс. привели к летальному исходу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Университет Джонса Хопкинса сообщал, что общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило в США превысило 13 млн.

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