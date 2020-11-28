Ташкент, , 17:01 — REGNUM О временном прекращении работы круглосуточного колл-центра 1105, который начал работу в июле текущего года для консультирования инфицированных коронавирусом пациентов, которые находятся на домашнем лечении, а также — лиц, которые находятся на карантине, сообщили 27 ноября на telegram-канале начальника управления по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана Фурката Санаева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Причиной временного прекращения работы колл-центра 1105 назвали сокращение количества обращений пациентов, а также — «небольшую стабилизацию» эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Функции колл-центра по номеру 1105 теперь будут возложены на колл-центр по коронавирусу, осуществляющему деятельность по номеру 1003, который начал работу еще в марте текущего года.