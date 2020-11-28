Берлин, , 15:42 — REGNUM Новое дополнение к игре Iron Harvest под названием Rusviet Revolution выйдет уже 17 декабря 2020 года. Об этом 27 ноября сообщило издание Eurogamer.

Дополнение добавит в оригинальную игру четыре новых сюжетных миссии. Они будут посвящены противостоянию народа Русвета и Царя.

Напомним, Iron Harvest — это стратегия в реальном времени, события которой развиваются в альтернативной временной линии. Игра основана на картинах польского художника Якуба Розальски.

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