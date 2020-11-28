Москва, , 15:27 — REGNUM Средняя сумма, которую гражданин России потратит на подарки к Новому году, составит примерно 11 800 рублей. Такие данные приводит исследовательский центр портала Superjob.ru.

Согласно исследованию, новогодние подарки родственникам готовят 68% граждан России, друзьям — только 17%. В прошлом году такие подарки планировали 74% и 24% опрошенных соответственно.

Подарки родителям, детям, братьям, сестрам и другим членам семьи женщины собираются делать чаще мужчин (74% против 63%). Молодежь до 24 лет при этом собирается делать подарки чаще респондентов старше 45 лет (79% против 64%).

Кроме того, 32% респондентов заявили, что будут дарить новогодние подарки своим возлюленным. Порядка 6% готовы одаривать своих коллег. Примечательно, что сами себе готовы делать подарки 10% опрошенных.

Что касается средней цены подарка, то она составляет примерно 11 800 рублей. Это несколько меньше уровня 2019 года, когда средний подарок стоил 13 500 рублей.