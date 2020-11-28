Париж, , 15:26 — REGNUM Новое контентное обновление для Wolcen: Lords of Mayhem «полностью перезагрузит» экономическую составляющую игры. Об этом 27 ноября сообщило издание PCGamer.

Таким образом, все персонажи, созданные до релиза обновления, будут перемещены в отдельный игровой режим под названием Legacy («наследие»). Они не смогут взаимодействовать и торговать с новыми героями.

Дата релиза обновления Chronicle 1: Bloodtrail пока не сообщается. Известно, что в нём появится новая сюжетная кампания.

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