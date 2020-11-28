Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Энтузиаст с ником Syndroid разработал необычную модификацию для игры Serious Sam Fusion под названием Blade Runner: Cells Interlinked 2021. Релизный трейлер проекта он опубликовал на своём YouTube-канале 27 ноября.

Модификация является приквелом к короткометражному фильму Blade Runner: Blackout 2022. В ней геймеров ожидают оригинальная сюжетная кампания, озвученные диалоги, катсцены и около 2 часов геймплея.

Модификация уже доступна для скачивания на странице «Мастерской» Steam. В дальнейшем Syndroid планирует добавить в неё поддержку виртуальной реальности.

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