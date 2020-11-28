Белвью, США, , 15:03 — REGNUM Amazon закрыла сериал «Утопия» после первого сезона. Об этом 27 ноября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Компания не раскрывает причину закрытия сериала. Вероятно, на это решение повлияли невысокие оценки шоу — на сервисе Rotten Romatoes у него всего 51% свежести.

Напомним, «Утопия» находилась в разработке больше шести лет. Премьера первого эпизода состоялась на Amazon Prime Video 25 сентября 2020 года.

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