Минск, , 15:31 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 28 ноября выявили 133 324 случая ифицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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111 455 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, 1143 человека — умерли.

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На текущий момент в республике провели 3 220 795 тестирований на SARS-CoV-2.

За сутки в стране подтвердили 1691 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 1303 пациента, скончались семь человек. За сутки было проведено 31 919 тестирований на SARS-CoV-2.

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