Тамбов, , 14:47 — REGNUM В Тамбовской области 28 ноября подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 955 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 788 пациентов, в том числе 148 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 75 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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