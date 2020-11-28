Москва, , 15:44 — REGNUM Постановление, которое упрощает правила оформления инвалидности в РФ, пописал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба российского правительства.

Инвалидная коляска Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Раньше, если в направлении (на медико-социальную экспертизу) был указан неполный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что возврат направлений не должен занимать более трех дней и ещё две недели дается на обработку документов.

Кроме того, отмечается, что новые правила станут действительными после отмены временного порядка оформления инвалидности, утвержденного правительством из-за угрозы распространения коронавируса и будет действовать до 1 марта 2021 года. Согласно ему, инвалидность может присваиваться без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы и продляться автоматически на срок в шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России регистрация программного обеспечения и новых технологий в сфере медицины начнёт проводиться в упрощённом порядке.