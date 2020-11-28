Астрахань, , 14:36 — REGNUM В Астраханской области 28 ноября подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 13 тыс. 561 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 791 человек.

Выздоровели 9430 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 250 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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