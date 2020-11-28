Липецк, , 14:07 — REGNUM В Липецкой области 28 ноября подтверждено 124 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько и за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 10 тыс. 984 положительных теста.

За весь период наблюдения 8847 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 143 — за последние сутки. 107 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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