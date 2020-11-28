Курск, , 13:58 — REGNUM В Курской области 28 ноября зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего в регионе выявлено 14 тыс. 964 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 454 пациента, в том числе 312 — за последние сутки. Скончались 195 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: К борьбе с COVID-19 привлекли более 700 студентов и преподавателей КГМУ