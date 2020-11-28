Салехард, , 12:47 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 15 января 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Соответственно продляется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В силе масочный режим, соблюдение санитарной дистанции, сдача анализа на COVID-19 после более чем десятидневного выезда за пределы региона. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей. Запрещены с 23:00 до 06:00 демонстрация кинофильмов, проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания.