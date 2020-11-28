Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки установлен новый ковидный рекорд. На Дону положительный результат теста на коронавирус получили 320 человек. Всего за этот период было проведено 8 тыс. 219 исследований на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 ноября. Накануне сообщалось о 317 новых носителях коронавируса, при этом было выполнено 7 тыс. 907 тестов.

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Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. В Ростове-на-Дону выявили 113 носителей, в Новошахтинске — 13, в Таганроге — 12, в Каменске-Шахтинском — 11. 27,5% из числа новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 2,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 39 тыс. 343 человек.

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