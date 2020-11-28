Краснодар, , 12:18 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 174 новых случаях. Данные статистики за сутки 28 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

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«В Краснодаре выявлено 55 случаев, в Курганинском районе — 11, в Лабинском — 10. По девять заболевших в Горячем Ключе и Анапе, восемь — в Абинском районе. По семь положительных результатов в Сочи, Северском и Белореченском районах, шесть — в Выселковском. По пять новых пациентов в Усть-Лабинском, Крымском и Туапсинском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии в регионе подтвержден 21 751 случай заражения коронавирусом, всего проведено почти 1,7 млн исследований. Выздоровели 14 736 пациентов, скончались 587 человек.

В тяжелом состоянии находится 51 пациент: 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.