Воронеж, , 12:11 — REGNUM Сразу 344 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 ноября. Это рекордное количество пациентов за весь период пандемии в регионе. Сутками ранее сообщалось о 325 случаях, что также было рекордом.

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Всего в Воронежской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 33 786 пациентов. Выздоровели 31 814 человек, из них за минувшие сутки выписаны 285 пациентов.

За минувшие сутки в статистику смертности внесли ещё 17 пациентов с COVID-19. В общей сложности в Воронежской области коронавирус унёс жизни 845 человек.