Севастополь, , 12:05 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 28 ноября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось 58 случаях заражения.

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»По состоянию на утро 28 ноября зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Из них 9 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в оперативном штабе.

За прошедшие сутки 89 человек выписаны после выздоровления, скончались трое пациентов — две женщины в возрасте 65 и 89, мужчина 87 лет.

За период пандемии в Севастополе заражение коронавирусом было подтверждено у 4218 человек, на 28 ноября выздоровели 3737 человек, 117 скончались. В стационарах региона проходят лечение 139 пациентов, 199 человек лечатся амбулаторно.