Симферополь, , 11:59 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, об этом в соцсетях 28 ноября написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 218 случаях заражения.

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«За 27 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на новую коронавирусную инфекцию 4548 человек.

Всего за период пандемии, по данным минздрава Крыма, в республике заражение коронавирусом подтвердили у 14 915 человек, выздоровели из них 11 317 человек. Скончались 277 пациентов, в том числе шестеро — за минувшие сутки. На стационарном лечении остаются 2430 пациентов.