Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Свердловской области за сутки обнаружили ещё 390 случаев COVID-19. Из них 195 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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Также заболевшие выявлены в Алапаевске и Алапаевском районе, Артинском и Арамильском городских округах, Асбесте, Берёзовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Камышлове, Нижнем Тагиле и ряде других муниципалитетах. С начала пандемии в регионе выявили уже 45 564 носителя коронавируса.

557 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Из них 323 — в реанимациях. 221 подключен в аппаратам ИВЛ.