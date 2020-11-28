Варшава, , 11:39 — REGNUM Польская студия People Can Fly работает над двумя крупнобюджетными играми. Об этом 27 ноября сообщил портал Strefa Inwestorow.

Студия разрабатывает одну игру для компании Square Enix, а вторую для Take-Two Interactive. Оба проекта должны выйти до конца 2024 года.

Напомним, People Can Fly — это польская студия-разработчик видеоигр с офисом в Варшаве. Их наиболее популярными проектами являются Painkiller, Bulletstorm и Fortnite (совместно с Epic Games).

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