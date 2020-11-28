Волгоград, , 11:58 — REGNUM Рекордное количество случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 28 ноября в Волгоградской области — 245, что на три больше показателя предыдущих суток. От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки скончались ещё три пациента, а в общей сложности 300 человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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В Волгоградской области с начала пандемии подтверждено 26 тыс. 680 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 245 выздоровевших пациентов, всего вылечено 25 тыс. 299 человек.

В России за минувшие сутки выявлено 27 тыс. 100 носителей инфекции.