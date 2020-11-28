Рязань, , 11:49 — REGNUM В Рязанской области 28 ноября подтверждено ещё 119 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 269 человек, зарегистрировано два летальных исхода.

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В лечебных учреждениях находятся 464 пациента с COVID-19, в том числе четыре ребёнка. Состояние 46 человек врачи оценивают как тяжёлое, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в Рязанской области подтверждено 13 тыс. 827 случаев заражения инфекцией, выздоровели 11 тыс. 344 человек.

По данным федерального штаба за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов с коронавирусом. В общем списке 89 смертельных случаев.