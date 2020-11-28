Вашингтон, , 11:13 — REGNUM «Испытания Осириса» в игре Destiny 2 снова недоступны. Об этом сообщалось 27 ноября на странице студии Bungie в Twitter.

https://twitter.com/BungieHelp/status/1332370221936504832

Разработчики заявили, что режим не получится запустить на этой неделе из-за обнаруженной ошибки. Когда «Испытания Осириса» станут доступны — пока неизвестно.

Напомним, «Испытания Осириса» — это PvP («игрок против игрока») режим в игре Destiny 2. Изначально разработчики обещали запустить его 27 ноября 2020 года.

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