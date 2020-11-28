Брянск, , 11:45 — REGNUM 143 случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 28 ноября, что на два больше, чем за предыдущий день. С начала пандемии инфекцию выявили уже у 17 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За минувшие сутки лаборатории проверили 3163 теста, выписаны после выздоровления 204 пациента, скончались три человека. Таким образом, всего в регионе выявлено 17 тыс. 005 носителей инфекции, 14 тыс. 120 человек завершили лечение с положительным результатом, 124 пациента скончались.

В целом брянские лаборатории провели 298 тыс. 032 исследования на коронавирус.