Москва, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 27 100 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Сообщается, что 27 100 новых случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 85 регионах России. Из них 5724 случая (21,1%) не имеют клинических проявлений.

Таким образом, с начала пандемии в России суммарно выявлено 2 246 633 случая заражения коронавирусом.

Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 510 человек. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии — 39 068. Эта статистика не учитывает тех, кто, по мнению врачей умер от других заболеваний, но при этом был инфицирован коронавирусом.

Стоит отметить, что Москва по-прежнему лидирует по суточному приросту выявленных случаев заражения — 7320. Далее следует Санкт-Петербург (3695), Нижегородская область (464), Республика Карелия (399).