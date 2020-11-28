Лондон, , 10:18 — REGNUM Сразу после приема пищи посетители ресторанов и баров в Британии должны будут покинуть заведение и не смогут задерживаться там для продолжения распития алкогольных напитков, что связано с новыми ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом 28 ноября сообщает телеканал BBC со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии британского премьер-министра.

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«Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничительных мер вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо и согласно правилам, когда прием пищи станет окончен, вы должны будете уйти (из заведения общественного питания)», — заявил представитель.

При этом в настоящее время в Британии закрыты все предприятия общественного питания, кроме тех, которые работают с пищей навынос, а со 2 декабря, когда в стране закончатся меры общенационального карантина, бары и рестораны в регионах, где существует второй уровень угрозы распространения коронавируса, смогут обслуживать посетителей, однако в них нельзя будет просто сидеть за стойкой с напитками.

В тоже время уточняется, что данный режим будет соблюдаться в Лондоне, Ливерпуле, графстве Кент и еще нескольких регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель британской ассоциации по борьбе с раком Роберт Ринтул рассказал, что по ряду ключевых признаков симптомы COVID-19, вызываемого коронавирусом, и рака легких можно отличить.