Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выявлено 7320 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Напомним, что накануне в столице было выявлено 7918 новых случаев заражения.

Москва по-прежнему лидирует среди субъектов Федерации по суточному приросту числа выявленных случаев заражения.

Столичные власти решили не вводить жестких ограничений в виде самоизоляции и остановки ряда видов экономической деятельности. Действующие ограничительные меры были продлены до 15 января.