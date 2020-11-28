Ханты-Мансийск, 28 ноября 2020, 09:36 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 211 случаев.
Основные очаги заражения на 28 ноября: Сургут — 49; Ханты-Мансийск и Нижневартовск — по 23; Нефтеюганск — 21; Нягань и Нефтеюганский район — по 15.
С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 28 ноября 33 900 случаев. Излечились 28 820 югорчан, 398 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 28 ноября — 1,04.