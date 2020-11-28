Киев, , 09:36 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил 28 ноября министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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По состоянию на 28 ноября в стране выявили 709 701 случай инфицирования коронавирусом.

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За минувшие сутки на Украине госпитализировали 1639 инфицированных SARS-CoV-2, 184 человека скончались (12 093 человека умерли в период пандемии). На текущий момент в стране выздоровели 335 135 (8897 человек за сутки).

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Максимальная численность выявленных за сутки случаев инфицирования зарегистрирована в столице Украины (1739), Днепропетровской области (1599), Одесской области (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013).

Напомним, за предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 16 218 слчаев инфицирования коронавирусом.