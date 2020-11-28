Бишкек, , 09:18 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 423 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, а общая численность выявленных случаев заражения составила 71 971, сообщили 28 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Всего в Киргизии выздоровели 63 407 инфицированных (461 за сутки), умерли от осложнений коронавирусной болезни 1262 человека (шесть человек за сутки).

Лечение в условиях стационаров медицинских учреждений получают на текущий момент 2869 человек, амбулаторно — 3662 инфицированных.

За минувшие сутки в республике провели 3612 исследований на SARS-CoV-2 методом ПЦР.

Сообщается о регистрации четырнадцати новых случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников за минувшие сутки, три медицинских работника за сутки были выписаны из стационаров медицинских учреждений, восемь — завершили соблюдение самоизоляции в домашних условиях.

В Киргизии всего было зарегистрировано 3879 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, 3587 из которых — выздоровели.