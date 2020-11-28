Ашхабад, , 09:13 — REGNUM В Туркмении со следующего года газеты и журналы можно будет получать только в электронном виде. Исключение составят пенсионеры, которые по прежнему будут иметь возможность подписаться на получение периодических изданий в бумажном виде. Об этом 27 ноября сообщает РИА Новости.

По словам работников почтовых отделений столицы Туркмении с 1 января 2021 года местные периодические издания подписчики смогут получать в электронном виде. Полугодовую подписку (1 января-30 июня) можно оформить в почтовом отделении по цене 60 манатов (1300 рублей). При этом желающим придется подписаться на все официально издаваемые в стране газеты и журналы. Таковых 21 центральная и региональная газеты и восемь журналов. Подписаться на несколько конкретных изданий или одно издание будет нельзя, а доступ к периодике будет осуществляться через специальное приложение, установленное на электронное устройство.

Подписка на периодические издания в бумажном виде будет доступная лишь пенсионерам. Они будут иметь возможность подписаться на одно или несколько изданий. Для этого им необходимо будет посетить почтовое отделение, имея при себе пенсионное удостоверение.

Напомним, ранее информационное агентство Orient сообщало об объединении ряда печатных изданий в целях экономии бумаги.