Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 18 634. Об этом утром 28 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 10 429 случаев заражения (56% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 415 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2147 больных. На амбулаторном лечении находятся 2545 человек, наблюдаются 11 553 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 13 527 (+389) человек.

В реанимации остаются 111 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 53 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 73,2% — из 2933 перепрофилированных коек заняты 2147.

Как сообщало ИА REGNUM, из Калмыкии в Бурятию отправились медицинские работники. В ходе длительной поездки они поделятся своим опытом в борьбе с COVID-19.

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