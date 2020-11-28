Мехико, , 07:47 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 12 081 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 090 675. Также за минувшие сутки на мексиканской территории скончался 631 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мексике жертвами осложнений COVID-19 стали 104 873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Мексики не исключил, что вакцинация населения против коронавирусной инфекции начнется в декабре 2020 года. Пока мексиканские власти ожидают, пока в Европе или США не сертифицируют одну из вакцин.