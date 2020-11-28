Красногорск, , 07:39 — REGNUM Дистанционное обучение для студентов заведений высшего и среднего профессионального образования в Московской области продолжится еще до 13 декабря из-за ситуации с новым коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Соответствующее постановление подписано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Исполнителями в документе указаны областные министерства образования, культуры и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Минобрнауки РФ перевело подчиняющиеся этому ведомству вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционный режим обучения с 13 ноября по 6 февраля.

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