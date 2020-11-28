Буэнос-Айрес, , 07:32 — REGNUM Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обвинил фанатские группировки в беспорядках и столкновениях, вспыхнувших в аргентинской столице во время церемонии прощания с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной. Об этом он заявил 27 ноября в ходе пресс-конференции.

По словам Ларреты, насилие — это черта, которую нельзя переступать.

«Если, как мы видели вчера, группа агрессивных футбольных фанатов начинает бросать камни и бутылки в стражей порядка и обычных людей, полиция всегда будет действовать как и вчера, чтобы обезопасить аргентинцев», — заявил он журналистам.

Ларрета выразил сожаление, что «что столь печальный для всех аргентинцев день был политизирован», и подчеркнул готовность муниципальных властей к сотрудничеству с федеральным правительством в вопросах обеспечения порядка.

Выступавший следом вице-мэр и глава столичной службы безопасности Диего Сантильи поддержал своего шефа, заявив, что «привлечение [правоохранителей] к уголовной ответственности [в данной ситуации] означает поддержку насилия».

Напомним, из-за массовых беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти Аргентины решили убрать из президентского дворца «Каса Росада» выставленный для прощания гроб с телом знаменитого футболиста Диего Марадоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Аргентины в лице Национального секретариата по правам человека обвинило мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларрету и вице-мэра Диего Сантилью в полицейском насилии по отношению к гражданам, собравшимся для прощания с футболистом Диего Марадоной.

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