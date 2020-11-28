Москва, , 07:16 — REGNUM Сотрудники российской полиции привлекли к административной ответственности более 1,1 млн жителей России за нарушение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что большинство из них — около 976 тыс. человек — привлекли к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». За это правонарушение грозит минимальный штраф в размере одной тысячи рублей. Еще более 100 тыс. человек были наказаны за нарушение КоАП города Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 ноября в Москве выявили более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже в российской столице с болезнью справились около 435 тысяч человек, еще 8756 скончались от осложнений COVID-19.

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