Москва, , 07:15 — REGNUM Сайт госуслуг может стать площадкой для купли-продажи автомобилей в России, считают в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующий проект приказа ведомство 27 ноября разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

В нём говорится, что перечень юридически значимых действий, осуществляемых через госуслуги, может пополниться оформлением сделок купли-продажи машин, сделок по аренде (лизингу), услуг по выездному обслуживанию МФЦ. Также российские граждане смогут обращаться в банки с целью рефинансирования кредитов, а те — отвечать им также через портал госуслуг.

В пояснительной записке к документу сообщается, что операции, связанные с куплей-продажей машин, повысят популярность портала госуслуг и позволят гражданам совершать сделки удаленно.

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