Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Первые партии вакцины от коронавируса фармацевтической компании Pfizer начала доставлять на склады в США и Европе авиакомпания United Airlines. Об этом 27 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

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В издании отмечают, что запас вакцин на местах было решено создать для незамедлительного начала вакцинации населения после получения соответствующего разрешения от регулирующих органов. В настоящее время United Airlines уже начала доставку вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в штате Мичиган и в Бельгии. Через некоторое время начнутся рейсы в штат Висконсин и в Германию.

Организация перевозок потребовала от авиакомпании получения от Федерального авиационного управления (ФАУ) США разрешения на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше допустимой нормы.

Ранее компания Pfizer подала в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19. Специалисты надзорного органа планируют в течение трёх недель изучить заявку. По словам возглавляющего команду учёных в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки вакцины от коронавируса Монсефа Слауи, планируется «доставить вакцины в места, где будут делать прививки, в течение 24 часов после одобрения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах могут начать вакцинацию жителей от коронавируса 11 или 12 декабря.

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